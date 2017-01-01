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Galatasaray'da 6 yılda 6 fiyasko!
01 Ocak 2017 , 09:26
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Galatasaray’ın transferdeki hayal kırıklığı listesi son gün hamleleriyle dolu... Cimbom’da bozgunun son halkası Kolbeinn Sigthorsson oldu
Galatasaray'a transfer döneminin sonunda yapılan transferler yaramıyor. Bu listeye son olarak Kolbeinn Sigthorsson eklendi. İşte son 6 yılda Sigthorsson ve diğer hayal kırıklığı yaratan son gün transferleri…
Misimovic
2010 yazında Wolfsburg'dan büyük beklentilerle transfer edildi ancak teknik direktör Hagi tarafından kadro dışı bırakıldı ve sezonu tamamlayamadı.
Cris
Ujfalusi'nin sakatlanması sonrasında 2012'de Lyon'dan alındı. Brezilyalı stoperin Galatasaray macerası yarım sezon sürdü.
Pandev
2013-14 transfer döneminin son günü Dzemaili ile birlikte Napoli'den geldi. Makedon forvet sadece Türkiye Kupası'nda şans buldu ve vasatı aşamadı.
Tarık Çamdal
Bonservisine 4.75 milyon Euro verildi ama yedek bile olamadı. Eski kulübü Eskişehir'e kiralandı ama ücretini hala G.Saray ödüyor.
Grosskreutz
Geçen sezon transferi evraklara takıldı, lisansı çıkmadı ve devre arası "Ailemi, arkadaşlarımı ve ülkemi özledim" diyerek ayrıldı.
Sigthorsson
Yaz transfer döneminde büyük umutlarla getirilen ancak 1 dakika bile oynamadan 400 bin Euro'yu cebine koyan İzlandalı, ülkesine doğru yol aldı.
(Sabah)
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