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Galatasaray'dan sürpriz hamle!

Tarih01 Ocak 2017 , 21:17

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Galatasaray'dan sürpriz hamle!

Devre arasında hazırlık maçları için Arabistan'a gidecek olan Cimbom hakkında Suudi basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Al Bilad gazetesi, sarıkırmızılı idarecilerin ziyaret sırasında Al Ahli takımında forma giyen Suriyeli golcü Omar Al-Somah için görüşme yapacağını iddia etti. 1.93 boyundaki forvet, bu sezon 18 maçta 24 gol, 5 asistlik parlak bir performans gösterdi. Al Bilad, 27 yaşındaki Al Somah'ın en büyük hayalininin Türkiye Süper Ligi'nde oynamak olduğunu da belirtti.

Leblebi gibi gol atıyor
Uzun boyu ve hava hakimiyeti ile dikkat çeken Al Somah, forma giydiği Al Futowa, Al Qadsia ve Al Ahli takımlarında 165 maçta toplam 182 gol attı. - Sabah

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