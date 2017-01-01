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Galatasaray'ın istediği isim kadro dışı!
01 Ocak 2017 , 22:55
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AJANSSPOR - Galatasaray'ın transfer gündemin yer alan Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues, PAOK Teknik Direktörü Vladimir Ivic tarafından kadroya alınmadı.
Yunan basınında yer alan haberde, Rodrigues'in transferi için Galatasaray ile PAOK arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, PAOK'un sarı kırmızılı ekipten kanat oyuncusunun sözleşme fesih bedeline yakın bir rakam beklediği kaydedildi.
26 yaşındaki futbolcunun aklının Galatasaray'da olduğu ifade edilirken, PAOK Teknik Direktörü Vladimir Ivic'in de "yüzde yüz hazır olmadığı" gerekçesiyle Garry Rodrigues'i Levadiakos maçının kadrosuna almadığı vurgulandı.
Rodrigues'in de bu gelişmeye rağmen, PAOK'un kendisi için belirlediği finansal istekten geri adım atmayacağının farkında olduğunun altı çizildi.
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