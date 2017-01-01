Karabükspor'da Traore krizi!

AJANSSPOR ÖZEL-

ilk olarak Radyospor'da Anadolu Ateşi programında gündeme gelen Kardemir Karabükspor golcüsü Abdou Razack Traore ile sözleşme yenileyecek bilgisi netlik kazandı.

Sezon sonu Karabükspor ile sözleşmesi sona erecek olan Traore Karabük yönetiminin mukavele yenileme teklifini reddetti. Bunun üzerine çözüm yolları arayan yönetim Fildişi Sahilli oyuncuyu satış listesine koydu. 28 yaşındaki deneyimli oyuncuya yurt içinden birçok takım talip olurken şu isimler ön plana çıktı.

Osmanlıspor, Başakşehir ve Konyaspor.

Oyuncu için Arabistan ekiplerinin dirsek teması devam ediyor.

Traore Kırmızı-Mavili takımda sezonun ilk yarısında 14 karşılaşmada görev aldı ve 9 kez fileleri havalandırdı.