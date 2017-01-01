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Karabükspor'dan Romanya seferi!
01 Ocak 2017 , 19:59
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AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Karabükspor, Romanya 1.Lig ekiplerinden Astra Giurgiu formasını giyen santrfor Constantin Budescu ve sağ bek oyuncusu Cristian Sapunaru ile görüşmelere başladı. Budescu ile temaslarını hızlandıran Karabükspor yönetiminin bu transferi Abdou Razack Traoré'in boşluğunu doldurmak için yapacağı iddia edildi. İsmi Gaziantepspor ile anılan Sapunaru için Kırmızı-Lacivertli yetkililerin teması devam ediyor.
-Skora etki sağladılar
Bu sezon Astra Giurgiu'da 23 maçta görev alan Budescu 6 gol 3 asist kaydederken takım arkadaşı Sapunaru ise 29 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
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