Mehmet Ekici için karar anı

Trabzon’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 3 büyüklerin radarına giren Mehmet Ekici, 1 ya da 2 hafta içerisinde kesin kararını verecek. 26 yaşındaki oyuncu, tercihini yapmadan önce bazı kriterlere önce bazı kriterlere özellikle dikkat edecek.

Süper Lig’e ara verilmesi ve transfer döneminin devreye girmesiyle birlikte gündemi en çok meşgul eden isimlerin başında Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici geliyor. 3 sezondur Bordo-Mavili formayı giyen Mehmet’in, gelecek kariyerine nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor. Karadeniz temsilcisi, yıldız futbolcuya kontratını uzatması için teklif yaptı. Ancak Mehmet’in buna olumlu bakmadığı öğrenildi. Alınan bilgi, oyuncunun büyük ihtimalle Trabzonspor’la yollarını ayıracağı yönünde... Onu buna yönelten şeylerin başında ise bazı sebepler geliyor.

Neden ayrılabilir?

Tecrübeli futbolcu, Erkan Zengin’den dayak yedikten sonra bu olayı bir süre kamuoyundan sakladı ve takıma zarar vermemesi adına sorunun çözümünü bekledi. Ama bu olay geç çözüldü. Bir türlü istenilen rekabetçi ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulmadı. Hep takım için fedakârlık yapan Mehmet, yaptıklarının karşılığını maddi ve manevi anlamda tam olarak göremeyince, karar aşamasına gelmek zorunda kaldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği kısa izinde Almanya’ya gitti.

Milli takım hedefi

Burada ailesiyle birlikte iyice düşünüp, gitmek ya da kalmak konusunda kafasındaki soru işaretlerini netleştirecek olan tecrübeli oyuncunun, 1 ya da 2 hafta içerisinde kararını vermesi bekleniyor. Mehmet’in tercih yaparken, ‘Ligde şampiyonluğa oynayacak’, ‘Devler Ligi’nde oynama potansiyeli bulunan’ ve ‘düzenli ilk 11’de forma giyme’ gibi kriterlere dikkat edeceği ifade edildi. Gitmesi durumunda Bordo-Mavili takıma para kazandırmayı da isteyen Mehmet, özellikle 1 senedir yer almadığı A Milli Takım’a tekrar seçilmek ve 2018 Dünya Kupası’na gidilmesi durumunda mutlaka Ay-Yıldızlı takımın bir parçası

olmayı da hedefliyor.

(Fanatik)