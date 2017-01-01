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Messias çıkmaz sokakta

Tarih01 Ocak 2017 , 09:25

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Messias çıkmaz sokakta

Stoper transferinde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş, listesindeki isimlerde sıkıntı yaşıyor. 

Brezilyalı savunmacı Manoel Messias için Cruzeiro'ya, 'Rhodolfo+para' teklifi sunan Beşiktaşlı yetkililer beklemedikleri bir cevap aldılar. Brezilya kulübü, bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu futbolcu için Rhodolfo+1.8 milyon Euro istedi. Geri kalan yüzde 50'lik bölümü için de Messias ve Atletico Paranaense kulübü ile görüşmeleri gerektiğini bildirdi. Menajerlik şirketinin de 3 milyon Euro talep etmesi üzerine artan maliyet transferi çıkmaza soktu. Uzun süredir görüşmelerin sürdüğü Yaroslav Rakitsky de Shakhtar Donetsk'in olumsuz tavrı nedeniyle rafa kalktı.

(Sabah)

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