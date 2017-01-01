Muharrem Usta il büyük hayal kırıklığı!

Trabzonspor'da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle hüsran yaşadı

7 Aralık 2015 tarihinde ligde Eskişehirspor ile oynanan maçla birlikte sportif anlamda da başlayan Muharrem Usta dönemi, saha sonuçları açısından sancılı geçti. Usta başkanlığında 38 lig maçına çıkan Trabzonspor 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 37 gol kaydeden bordo mavililer, kalesinde ise 62 gol gördü. Söz konusu dönemde 38 puan toplayabilen Trabzonspor, rakiplerine 70 puan kaptırdı. Bordo mavililer ayrıca bu süreçte oynan kupa maçlarında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 2015-16 sezonunun son iki haftasında Antalyaspor'a 7-0 ve Kasımpaşa'ya 6-0 mağlup olan Trabzonspor, aldığı en farklı yenilgilerle tarihe geçti.

YENİ SEZONDA HESAPLAR TUTMADI

Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Usta başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13'üncü sırada tamamlayan ve 18 yenilgi ile lig tarihinde en fazla mağlup olduğu dönemi yaşan bordo mavililer, ayağa kalkma yılı olarak gördüğü 2016-17 futbol sezonun ilk yarısını 18 puanla 13'üncü sırada bitirdi, zirvenin de uzağına düştü.

USTA'DAN 2016 SİTEMİ

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan 2017 yılına girilen ilk dakikalarda dikkat çekici paylaşımda bulundu. Usta, paylaşımında 2016 yılı ile ilgili sitemini dile getirirken, "50 yılın çilesi bize mi denk gelecekti? Ömrümden yılları çaldın da gittin 2016. En içten dileklerimle herkese iyi yıllar dilerim" ifadelerini kullandı. Başkan Usta, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı kaldırdı.

SARAL: TRABZONSPOR'UN HAKKINA GÖZ DİKENLERLE HESAPLAŞACAĞIZ

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımlarla, 2017 yılına yönelik temennilerini dile getirdi. 2017 yılında CAS ve FİFA ile ilgili davalarının sonuçlanacağını belirten Saral, "Fener alayı ile kupamız müzemizde yer alacak. Yılmadan, pes etmeden Trabzonspor'un hakkına göz diken herkesten ve her kurumdan hukuk ve adalet önünde hesaplaşacağız ki bir daha cesaretleri olmasın. 2017 yılının, 50'nci yılda yola çıktığımız başkan ve yönetim kurulumuzun Trabzonspor'u şahlandırdığı yıl olması dileklerimle" ifadelerine yer verdi.

TAKIM ANTALYA'DA TOPLANIYOR

Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynana maçın ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor, yarın Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan bordo mavililerde devre arasında yapılması planlanan transferlerin de buradaki kamp çalışmalarına yetiştirilmesi bekleniyor.