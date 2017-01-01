Ospina iddiası!

AJANSSPOR- Fenerbahçe ile flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre sarı lacivertli ekip, Arsenal'de fazla forma şansı bulmayan David Ospina'nın transferi için girişimlere başladı. Arsenal'in ocak ayında transfere izin vermesi beklenmezken yaz döneminde ise Kolombiyalı kaleciyi elden çıkarabileceği belirtildi.

Genelde Petr Cech'in arkasında yedek bekleyen Ospina bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 grup maçında forma giydi.

Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 35 yaşındaki oyuncuyla henüz sözleşme uzatma görüşmelerine başlanmış değil.