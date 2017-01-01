- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ospina iddiası!
01 Ocak 2017 , 12:31
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR- Fenerbahçe ile flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre sarı lacivertli ekip, Arsenal'de fazla forma şansı bulmayan David Ospina'nın transferi için girişimlere başladı. Arsenal'in ocak ayında transfere izin vermesi beklenmezken yaz döneminde ise Kolombiyalı kaleciyi elden çıkarabileceği belirtildi.
Genelde Petr Cech'in arkasında yedek bekleyen Ospina bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 grup maçında forma giydi.
Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 35 yaşındaki oyuncuyla henüz sözleşme uzatma görüşmelerine başlanmış değil.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar