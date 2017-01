"Oynatmaya çalışan az hoca var"

Kafkas, son yıllarda çok fazla olmasa da Süper Lig'de üst düzey teknik direktörlerin olduğunu, teknik adamların oyunu geliştirmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Süper Lig'de oyuncu kalitesi olarak sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Kafkas, şöyle devam etti:

"İyi yemek yapmak istiyorsanız, iyi malzeme kullanmak zorundasınız. İyi futbol oynatmak istiyorsanız da iyi futbolcuya ihtiyacınız var. İyi takıma, iyi oyunculara kötü teknik direktör olmaz. Oyuncu konusunda Türkiye liginin bazı sıkıntıları var. Özellikle bizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, pas yapmada, oyunu oynama konusunda takımların ciddi problemleri var. Oynatmama konusunda herkes bir şeyler yapıyor. Genelde Türkiye'deki teknik direktörlerin oyun anlayışı oynatmama üzerine. Oynatmaya çalışan az sayıda teknik direktör var."

STAT ZEMİNLERİNİN BOZUKLUĞU

Kafkas, statların doluluk oranının çok düşük, stat zeminlerinin bazılarının bozuk olduğuna dikkati çekerek, "Bu zeminlerde iyi futbolun çıkması çok zor. Herkes ne kadar iyi takım kurarsa ligin kalitesi daha da artacak. Bunlar parayla olacak işler değil. Özellikle genç oyuncu gelişimine ciddi yatırımlar yapmak lazım. İnsana yatırım yapmayı seven bir futbol ailesi değiliz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de futbolcuların gelişiminde büyük sıkıntılar olduğunu söyleyen Kafkas, "Futbolcuları geliştirebilecek genç oyuncu gelişim merkezleri kurmak lazım, buna biraz daha eğilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"FİZİKSEL AÇIDAN KOLAY BİR LİG DEĞİL"

Kafkas, maçlarda topun oyunda kalma süresi en az ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de oyun çok duruyor. Hakemin çok daha az müdahil olması lazım. Hem teknik adamlar hem de oyuncuların hakeme çok fazla yardımcı olması gerekiyor. Hakemler çok az düdükle maçı yönetmeli. Bu oyunun bütününe zarar veriyor, oyunun akıcılığını sağlamak lazım. Türkiye liginde maçların kalitesi her ne kadar çok üst düzey olmasa bile fiziksel açıdan kolay bir lig değil. Teknik adamlar olarak takımları biraz daha oynamaya yöneltirsek, hakeme ne kadar az iş düşürürsek o kadar seyredilebilir bir lig olur

VİDEO HAKEM TARTIŞMALARI

Son dönemde tartışılan video hakem uygulamasına da değinen Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Video hakem uygulamasına kesinlikle karşıyım. Ben hakemlerin de hata yapabileceğine inanıyorum. Başta federasyonumuz olmak üzere, hakemlerimize güvenilecek bir ortam yapmalıyız. Fakat biz bu kurumları çok yıpratıyoruz, yıprattıktan sonra da doğru şeyler yapmalarını bekliyoruz. Bu çok doğru değil. Ülkenin geneli manipülasyona çok açık. Onun içi kendimizin çıkarlarından çok futbolun çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. Herkes eşit olmalı, federasyonu rahat bırakıp, herkese eşit davranmasını sağlamak zorundayız."

"HER GEÇEN GÜN GERİYE GİDİYORUZ"

Kafkas, milli takımların futbolcuların gelişme yeri olmadığını, buralara hazır oyuncuların gönderilmesi gerektiğini belirterek, birçok ülkede altyapı sistemlerinin çok sağlıklı olduğunu söyledi.

Türkiye'de resmin geneline bakılmadığını savunan Kafkas, şunları kaydetti:

"Futbolda başarılı olanları desteklemek lazım. İyi yöneticilik yapmak lazım. Bu, şunun adamı, şu, bunun adamı, bu o camia, şu o camia, bunlar bana ilkel geliyor. Bir bütüne baktığınız zaman kartopu gibi büyük sorunlarımız var. Bu her geçen gün katlanarak büyüyor. Mesele naklen yayın gelirlerinin artırılması meselesi değil, çok derine inilecek, gerçekten düzeltilebilecek bir sürü konu var ama ben her geçen gün zaman kaybettiğimizi, her geçen gün daha geriye gittiğimizi düşünüyorum."