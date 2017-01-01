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Ozan Tufan joker olacak
01 Ocak 2017 , 08:37
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Bursaspor’da savunmanın sağında da şans bulan Ozan, yeterli görülürse yarım sezon için takviye yapılmayacak.
Van Der Wiel’i gönderecek olan Fenerbahçe’nin sağ beke takviye yapması gündemde. Ancak teknik direktör Dick Advocaat, Ozan Tufan’ı bu bölgede denemeyi düşünüyor.
Bursaspor’da savunmanın sağında da şans bulan Ozan, yeterli görülürse yarım sezon için takviye yapılmayacak. Hollandalı hoca, genç oyuncuyu joker olarak kullanacak. Ozan Tufan sınıfı geçerse, Şener’in sakat veya cezalı olduğu maçlarda sağ beke geçecek.
(Fanatik)
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