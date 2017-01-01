Paok'a 'hayır' Aslan'a evet!

Hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Cimbom, PAOK’a Garry Rodrigues için 2 milyon Euro önerdi. 26’lık sol açık kulübüne rest çekti.

2015 yazında İspanyol ekibi Elche'den Yunanistan'a transfer olan ve yaptığı çıkışla Avrupa piyasasında dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues, Galatasaray'a imza atmak üzere... Sigthorsson, Hamit ve Chedjou'nun sözleşmelerini fesheden Galatasaray Rodrigues için önceki gün resmi teklifini PAOK'a yaptı. Cimbom, 500 bin Euro'su bonus olmak üzere toplam 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Sözleşmesinde "4 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Rodrigues de Aslan'la her konuda anlaştı. PAOK, Hollanda pasaportlu hücum oyuncusuna 2018'de bitecek sözleşmesini zam yaparak uzatmayı teklif etti ancak Rodrigues'ten "Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum" yanıtını aldı. Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, Yunan yöneticilere transferinde sorun çıkarmamaları için baskı yapmaya başladı. PAOK kulübüne yakın kaynaklara göre bu transferin gerçekleşme olasılığı yüzde 90...

KOMŞU'NUN EN GÖZDESİ

Yunanistan Süper Ligi'nde sezonun en formda oyuncusu olarak gösterilen ve Avrupa Ligi'nde de dikkat çeken Garry Rodrigues, ligdeki 6 gol-8 asistlik performansıyla göz doldurdu. 26 yaşındaki Rodrigues, sağ ayağını kullanıyor ve sol kanatta görev yapıyor.

(Sabah)