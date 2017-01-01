Poldi Çin kararını 5 Ocak'ta verecek

Çin kulüplerinin transfer kıskacındaki Lukas Podolski, ülkesinde tedavisini sürdürüyor...

Alman basınına yansıyan haberlere göre yıldız futbolcu Çin'e transferi konusunda kesin kararını 5 Ocak tarihinde verecek. Gazeteler, Poldi'nin Çin'e gitme konusunda artık daha istekli olduğunu da öne sürdü.

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