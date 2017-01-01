Sakatlandı, yılmadı, formayı geri aldı

Ağustos’ta ciddi bir sakatlık yaşadı, yaklaşık 3 ay sonra maça çıktı. Fazla kilolarıyla hep eleştirilen, devre arasında ‘gönderilecek’ denilen Fernandao, son 5 karşılaşmada attığı 7 golle hocasından tam not aldı ve takımda kaldı.

Sezon başında Sow transfer edildikten sonra Fernandao, Fenerbahçe’de forvet bölgesi için 4. tercih konumundaydı. Van Persie, Sow ve Emenike’nin ardında kalan, kimsenin şans vermediği Brezilyalı futbolcu, üstüne üstlük 28 Ağustos’ta bir de sakatlık yaşadı. 3-3 biten Kayserispor maçında stadı koltuk değnekleriyle terk eden ve bileğinde ciddi problem olan Fernandao, uzun bir tedavi süreci geçirdi. Yaklaşık 2 ayda idmanlara başlayan dev forvetin, resmi maça çıkması ise 3 ayı buldu. 30 Kasım’da kupadaki Gençlerbirliği mücadesiyle geri dönen Fernandao, bu kez de fazla kiloları nedeniyle eleştirildi. Advocaat’ın UEFA listesine daha önce adını yazmadığı ve devre arasında kesin olarak gönderileceği konuşulan Brezilyalı, ortaya koyduğu futbolla hocası dahil herkesi şaşırttı.

Emenike de gidiyor

Önce kilo problemini aşan Fernandao kısa zamanda çok çalışarak form tuttu. Başarılı oyuncu bunun karşılığını da son 5 maçta attığı 7 golle aldı. Kupadaki Amed ve Menemen Belediye (2 maç) ile yapılan 3 karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran Fernandao, ligdeki Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da birer kez fileleri havalandırdı. Fernandao bu müthiş performansıyla hocasından tam not alırken, Emenike’nin de gideceği gözönünde bulundurulursa ikinci yarıda takımda kalmayı garantiledi.



(Fanatik)