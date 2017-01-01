Satılık veya kiralık!

Trabzonspor, ara transfer döneminde Akakpo, Ibanez, Muhammet Demir ve Sheidaev’i göndermeyi planlıyor. Teklif gelmesi durumunda N’doye ve Güray’a da izin verilecek

Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde yapılacak takviyelerin yanı sıra Akakpo, İbanez, Muhammet Demir, Sheidaev gibi isimlerin kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi planlanıyor.



4 Ocak’ta başlayacak 2’nci transfer ve tescil döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililerin iç transferde de bazı isimlerle yollarını ayıracağı öğrenildi. Bordo mavililerde Serge Akakpo ile Muhammet Demir’in yanı sıra sezon başı transferlerinden Luis İbanez ve Ramil Sheidaev’in de kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi gündemde... Yönetimin teklif gelmesi durumunda N’doye ve Güray’ın transferlerine de onay vereceği kaydedildi.

Devre arası yapılacak takviyelerin ardından kadro şişkinliğinin önüne geçmeyi düşünen bordo-mavili yönetim, gönderilecek isimlerin yanı sıra genç futbolcuları da maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerini hızlandırmak amacıyla farklı takımlara kiralamayı planlıyor. Yönetimin bu yönde de çalışma başlattığı, ilk tercihin ise bölge takımları olacağı bildirildi.

(Skorer)