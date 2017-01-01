Simon Kjaer için sürpriz gelişme!

Fenerbahçe forması altında kariyerinin zirvesine çıkan tecrübeli stoper, Chelsea’nin iştahını kabartıyor. Mavilerin menajeri Conte, 3’lü savunmaya en ideal isim olarak Danimarkalı yıldızı görüyor.

Son 2 sezonda oldukça başarılı bir görüntü çizen Simon Kjaer, Avrupa transfer piyasasının en değerli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.



En çok rağbet gören defans oyuncularından biri olarak bilinen Kjaer’in Chelsea başta olmak üzere birçok takipçisi bulunuyor. Danimarkalı stoper konusunda Fenerbahçe’de devre arasında olmasa bile gelecek sezon başında transfer teklifi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-lacivertli kulübün geçmişte satışından ciddi paralar kazandığı futbolcular arasında olması beklenen Kjaer’e başta Chelsea olmak üzere birçok dev ilgi gösteriyor.

Chelsea ile Premier Lig’de tarihi bir başarı elde eden Antonio Conte’nin, 3’lü savunma sistemi için Kjaer’i ideal oyuncu olarak gördüğü aktarıldı. Danimarka Milli Takımı ile de aynı taktik anlayışta oynayan ve 3-4-3 sistemine yakın olan 26 yaşındaki stoperin bu nedenle İtalyan antrenörün listesinde olduğu öne sürülüyor.

(Skorer)