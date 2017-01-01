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SKubic'e La Liga'dan dev talip!
01 Ocak 2017 , 13:57
İspanyol basını, Valencia’nın sağ bek için ilk hedefinin, Atiker Konya’nın başarılı oyuncusu Nejc Skubic olduğu belirtildi
İspanyol basını, Cancelo'nun Barcelona'ya transfer olması durumunda Valencia’nın sağ bek için ilk hedefinin, Atiker Konya’nın başarılı oyuncusu Nejc Skubic olduğu belirtildi.
Valencia’nın, geçen sezon devre arasında transfer edilen ve 49 resmi maçta 1 gol, 6 asistle oynanan Sloven oyuncu için 2.5 milyon Euro’luk bir teklifle Konya’nın kapısını çalacağı kaydedildi.
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