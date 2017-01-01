- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Sneijder'in aklı ABD'de...
01 Ocak 2017 , 08:45
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Hollandalı oyuncu, Çin ve Katar gibi ülkelerden aldığı astronomik teklifleri geri çeviriyor. Yıldız futbolcu, eşiyle birlikte ABD planları yapıyor.
Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonunu geçiren Wesley Sneijder, uzun süredir Çin ve Katar ekiplerinin radarındaydı. Bu ülkelerden gelen astronomik rakamları düşünmeden reddeden Hollandalı yıldızın planı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun eşi Yolanthe'nin, Çin ve Katar'da yaşamak istemediği ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu ve eşinin, ABD ile ilgili planlar yaptığı belirtilirken, bu ülke takımlarından teklif gelmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sneijder, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 Süper Kupa, 2 de Türkiye Kupası kaldırdı.
(Fotomaç)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar