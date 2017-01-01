Süper Lig'in ilk yarısında uzun yıllar sonra....

M.Başakşehir bu sezon ilk 16 hafta sonunda namağlup konumunda yer alıyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki takım 10 galibiyet 6 beraberlik alırken Süper Lig’de 16.haftalar itibariyle en son 2005-06 sezonunda Fenerbahçe namağlup konumda yer almıştı. Daum yönetimindeki takım 13 galibiyet 3 beraberlik almış ve 42 puanla namağlup konumda yer almıştı.

(Fstats)