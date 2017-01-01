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Süper Lig'in ilk yarısının penaltı karnesi
01 Ocak 2017 , 08:55
Süper Lig’in ilk 16 haftasında hakemler 52 kez penaltı noktasını gösterdi.
Kullanılan 52 penaltıdan 38 tanesi (%73) golle sonuçlandı. En çok penaltı kullanan takım 7 kez ile Beşiktaş olurken sadece Bursaspor takımları penaltı kazanamadı. Süper Lig’de aleyhine en çok penaltı verilen takım ise 7 kez ile Karabükspor oldu.
(Fstats)
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