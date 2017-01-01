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Timsah'ta 4 yolcu!

Tarih01 Ocak 2017 , 21:37

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Timsah'ta 4 yolcu!

Süper Lig'de devre arasına 5. sırada giren Bursaspor'da 4 futbolcuyla yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Bilal Kısa'nın yanı sıra verim alamadığı Necid, Sercan Yıldırım ve Sane ile yollarını ayıracak.

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