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Timsah'ta 4 yolcu!
01 Ocak 2017 , 21:37
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Süper Lig'de devre arasına 5. sırada giren Bursaspor'da 4 futbolcuyla yolların ayrılacağı ileri sürüldü.
A Spor'un haberine göre; Bursaspor, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Bilal Kısa'nın yanı sıra verim alamadığı Necid, Sercan Yıldırım ve Sane ile yollarını ayıracak.
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