Timsah'ta 4 yolcu!

Süper Lig'de devre arasına 5. sırada giren Bursaspor'da 4 futbolcuyla yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Bilal Kısa'nın yanı sıra verim alamadığı Necid, Sercan Yıldırım ve Sane ile yollarını ayıracak.