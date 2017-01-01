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Trabzonspor'dan savunma harekatı!
01 Ocak 2017 , 13:32
Kardemir Karabükspor'da forma giyen Barış Başdaş’a Trabzonspor kanca attı
Kasımpaşa, Göztepe ve Adana DS’de de forma giyen 26 yaşındaki gurbetçi oyuncunun kontratında “500 bin Euro getirirse serbest kalır” maddesinin bulunduğunu öğrenen Trabzonspor kurmayları transfer için düğmeye bastı. Barış stoperin yanı sıra sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Öte yandan Karadeniz ekibi, Hannover 96’da forma giyen Kenan Karaman ve A Milli Takım’a yükselen F.Düsseldorf’un
genç savunmacısı Kaan Ayhan için de nabız yokluyor.
HABERTÜRK SPOR
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