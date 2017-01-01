Yanal'dan takıma gözdağı!

Ersun Yanal kulak çekti: “İkinci yarı bu takıma her şeyini vermeyecek olan gelmesin. Takımı bulunduğu yerden çıkartmak artık boynumuzun borcudur”

Belek'te 2 Ocak'tan itibaren 10 günlük bir kampa girecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Kızılcabölükspor beraberliği sonrası oyuncularını sert bir dille uyardı. İkinci yarı kamp çalışmaları öncesi futbolculara üç gün izin veren tecrübeli teknik adamın maç sonrası oyuncularına, "İkinci yarı bu takıma her şeyini vermeyecek olan geri gelmesin. Bu takımı bulunduğu konumdan çıkartmak artık boynumuzun borcudur" dedi. Bundan böyle takımda radikal değişiklikler olacağını da işaret eden Ersun Yanal, "Bugüne kadar özveri gösteren kim varsa başımızın tacıdır ancak bundan sonra her şey çok farklı olacak. Kim gerçekten elini taşın altına koyuyorsa o bizimle devam edecek" şeklinde bir konuşma yaptığı öğrenildi.

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Trabzonspor'da yönetim son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilmeye başlayan Ersun Yanal'ın arkasında duruyor. 55 yaşındaki teknik adamın başarılı olacağına inandıklarını belirten yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, "Şu anda ligde bulunduğumuz konum oldukça sıkıntılı. Ancak biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve dimdik ayaktayız. Devre arasında gerekli takviyeleri yapma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu zor günleri teknik direktörümüz ile aşacağımıza sonsuz inanıyoruz" dedi.

(Sabah)