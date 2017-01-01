Yıldız oyuncudan Galatasaray'a yeşil ışık!

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Barcelona'nın 27 yaşındaki stoper oyuncusu Aleix Vidal'dan ilginç bir mesaj geldi.

İspanyol oyuncu takım arkadaşı Arda Turan'ın Instagram paylaşımına yorum yaptı: "Galatasaray Galatasaray!" yazdı.

Vidal'ın bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Bu sezon takımı Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Katalan ekibinde 5 maçta görev aldı ve 2 asist kaydetti.

İşte o paylaşım: