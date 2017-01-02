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2 isim geliyor!
02 Ocak 2017 , 09:52
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Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasıyla transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, iki oyuncuyu renklerine bağlamak üzere... Gerek ligde gerekse Türkiye Kupası’nda beklentilerin çok altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan BordoMavililer’de yönetim, yeni stadyumda daha iyi bir takım izletebilmek için kolları sıvadı.
Ekonomik sıkıntılara rağmen kesenin ağzını açan başkan Muharrem Usta, takım doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerine yoğunlaştı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği liste kapsamında hareket eden yöneticiler, bir süredir temas halinde oldukları Emmanuel Mas ve Joao Pereira’da mutlu sona çok yaklaştı. 27 yaşındaki sol bek Mas’ı ve 32 yaşındaki sağ bek Pereira ile her konuda anlaşan Karadeniz ekibi, iki yeni transferi bu hafta içerisinde Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.
Trabzon’da devre arasında yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Fırtına, teklif gelmesi halinde Akakpo, İbanez, Muhammet Demir, Sheidaev’i ya kiralık ya da bonservisiyle gönderecek.
Ayrıca Bordo-Mavili yönetimin, Dame N’Doye ve Güray Vural’ın ayrılığına da kulübün menfaatleri doğrultusunda izin vereceği öğrenildi.
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