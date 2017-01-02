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Adanaspor'a Brezilyalı golcü!
02 Ocak 2017 , 22:03
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- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adanaspor'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Scout ekibi ve teknik direktör Levent Şahin'in raporları doğrultusunda çalışmalarına sürdüren Turuncu-Beyazlı yönetim Brezilya Paranaense 1 ekiplerinden Coritiba formasını giyen sambacı Vinicius Santos Silva ile yüksek oranda anlaşma sağladı. 2016 yılında Coritiba ile 36 maçta görev alan 23 yaşındaki santrfor oyuncu 2 gol 2 asist kaydetti. Takımı ile sözleşmesi 1 Ocak'ta sona eren 1.80 boyundaki forvetin bonservisi elinde bulunuyor.
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