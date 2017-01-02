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Adanaspor'da Antalya kampı başladı

Tarih02 Ocak 2017 , 18:45

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Adanaspor'da Antalya kampı başladı

Adanaspor'da devre arası kampı Antalya Belek’te başladı. Adana temsilcisi bu süre zarfında iki hazırlık maçı oynayacak. 

Teknik Direktör Levent Şahin ile anlaşan Adanaspor’da devre arası kampı bugün başladı. Öğlen saatlerinde Belek’te toplanan kafile günün ilk antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Levent Şahin antrenman öncesinde futbolcuları ile kısa bir toplantı yaparak kamp hakkında bilgi verdi.

-Transfer çalışmaları hız kazanıyor

Turuncu-Beyazlı yönetim Levent Şahin’in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları da başladı. Başkan Bayram Akgül daha önceden izleme komitesinin belirlediği ve hocanın da onay verdiği isimler üzerinde yoğunlaşmaya başlayacak. 
Öncelikli hedef hızlı bir santraforun  acilen takıma transfer edilmesi yönünde. Resmi teklif yapılan oyuncudan haber beklenirken  bazı şartlarda anlaşma sağlansa da kulübünün istediği özel maddelerde sorun çıktığı belirtildi.

-Hazırlık maçları belli oldu

Adanaspor’un Antalya Belek’te oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu.Buna göre 5 Ocak’ta Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Toros Kaplanları 8 Ocak’ta ise Büyükşehir Gaziantepspor ile özel bir müsabaka oynayacak.   

HABER-Oğuzhan DELEN

 

 

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