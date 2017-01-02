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"Advocaat beni anladı"

Tarih02 Ocak 2017 , 09:40

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Advocaat beni anladı

Alper Potuk, “Kanattan ortaya geçince performansımı katladım” dedi

Son haftalarda Fenerbahçe'nin bankolarından birisi olan Alper Potuk, "Geçen sezon daha çok kanatta oynuyordum. Hocam beni orta sahaya aldı. Bu benim için dönem noktası oldu. Yeteneklerimi ve enerjimi daha iyi sergiliyorum" diye konuştu. 

İKİ YÖNLÜ OYUNCUYUM
Alper Potuk, "Hem savunma hem de hücum görevlerini yapabilen 2 yönlü bir oyuncuyum. Bunu da en iyi orta sahada gösteriyorum" ifadesini de kullandı.

DİCK ADVOCAAT BENİ HEMEN ANLADI!
Alper Potuk, "Advocaat'a gerçek yerimin orta saha olduğunu söyledi. Bana güvendi ve orada oynattı. Sonrasında o da gerçeği benimsedi" dedi..

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