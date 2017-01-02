- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Advocaat beni anladı"
02 Ocak 2017 , 09:40
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Alper Potuk, “Kanattan ortaya geçince performansımı katladım” dedi
Son haftalarda Fenerbahçe'nin bankolarından birisi olan Alper Potuk, "Geçen sezon daha çok kanatta oynuyordum. Hocam beni orta sahaya aldı. Bu benim için dönem noktası oldu. Yeteneklerimi ve enerjimi daha iyi sergiliyorum" diye konuştu.
İKİ YÖNLÜ OYUNCUYUM
Alper Potuk, "Hem savunma hem de hücum görevlerini yapabilen 2 yönlü bir oyuncuyum. Bunu da en iyi orta sahada gösteriyorum" ifadesini de kullandı.
DİCK ADVOCAAT BENİ HEMEN ANLADI!
Alper Potuk, "Advocaat'a gerçek yerimin orta saha olduğunu söyledi. Bana güvendi ve orada oynattı. Sonrasında o da gerçeği benimsedi" dedi..
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar