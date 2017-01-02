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Annesinden Wesley'ye flaş çağrı!

Tarih02 Ocak 2017 , 10:16

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Annesinden Wesley'ye flaş çağrı!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in annesi Sylvia'dan flaş açıklama. 

Hollanda'nın RTL Nieuws kanalına konuşan Sylvia Sneijder, Reina'daki patlama esnasında Sneijder ve ailesinin yurt dışında olduğunu söylerken, "Ya eğer yılbaşını orada kutluyor olsalardı? Ne olacaktı? Her gün bir şey olmaması için dua ediyorum. Wesley yine futbol oynamak için oraya gidecek. Ama her gün oradan ayrılması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu her fırsatta Türkiye'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getiriyordu. 

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