Ayrılmayı düşünmüyorlar!

Fenerbahçe’nin istediği Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor, Fernandao ya da Aatif’ı düşünüyordu. Ancak iki futbolcu da, takımdan ayrılmak istemediklerini belirtti. Sarı-Lacivertliler ise yeni formül olarak takası değil, parayı devreye sokmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de gündeme, Trabzonspor’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici gelmişti. Ekici’yi devre arasında gönderip, para kazanmak isteyen Bordo-Mavililer’in, Fenerbahçe’nin oyuncuyu istemesinin ardından iki futbolcuya göz diktiği öğrenildi.

Karadeniz temsilcisinin, hücum yönündeki yetersizlik sebebiyle Fernandao ya da Aatif’tan birini istediği bildirildi. Ancak alınan bilgiye göre iki yıldızın da, şu an için Sarı-Lacivertliler’den ayrılmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığı belirtildi. Özellikle son haftalarda yükselişe geçen Fernandao ile teknik direktör Dick Advocaat’ın kendisine verdiği şansı çok iyi değerlendiren Aatif’ın, sonuna kadar forma savaşını sürdürmek istiyor. Faslı yıldızın, kesin bir dille sezon başında geldiği Kanarya’dan ayrılmayı düşünmediği gelen haberler arasında yer alıyor.

Listeye eklenecekler...

Aatif’in, “Fenerbahçe’ye ayrılmak için gelmedim. Kafamda kesinlikle böyle bir şey yok. Sonuna kadar mücadelemi sürdürüp, takımın bir parçası olmak istiyorum. Zaten bu konuda kendimi ispat ettiğimi de düşünüyorum” dediği, Brezilyalı golcü Fernandao’nun da benzer düşünceler içinde olduğu ifade edildi. Kanarya’nın, Ekici’yi almak için yeni formül olarak parayı devreye sokacağı konuşulurken, Aatif ile Fernandao’nun da, teknik direktör Dick Advocaat tarafından Avrupa Ligi’nde yeni verilecek listede kadroya girmeleri bekleniyor. (Fanatik)