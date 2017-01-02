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Babel basının karşısına çıkıyor..

Tarih02 Ocak 2017 , 18:55

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Babel basının karşısına çıkıyor..

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, yarın /Salı) saat 14:00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ryan Babel, Futbol Takımımızın Antalya’da kamp yaptığı otelde yarın (3 Ocak) saat 14.00’te bir basın toplantısı düzenleyecek" denildi.

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