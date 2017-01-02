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Beşiktaş Antalya'da

Tarih02 Ocak 2017 , 14:24

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Beşiktaş Antalya'da

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Uluslararası Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

Kafilede teknik ekip ve futbolcuların aileleri de yer aldı.

Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya'daki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Beşiktaş, 8 Ocak'a kadar Antalya'da çalışacak.


- Talisca'ya özel güvenlik önlemi


Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Anderson Talisca ve ailesi için özel güvenlik önlemi alındı.

Havalimanından en son çıkan Talisca ve ailesi, polis koridorunda takımdan ayrı bir minibüse bindirildi.

Talisca'nın eşi ve bebeğinin taraftarın arasında kalmaması için böyle bir önlem alındığı bildirildi.

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