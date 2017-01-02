Beşiktaş kafilesi öncesi büyük panik!

Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan terör saldırıları ve canlı bomba ihbarları, Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor.

TRT Beşiktaş Muhabiri Fırat Günayer'in sosyal medyadan yazdığı bilgiye göre; Beşiktaş'ın ineceği Antalya Havalimanı'nda bir kişi "üzerimde bomba var" diye bağırdı. hemen olay yerine koşan emniyet kuvvetleri vatandaşı etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre; "üzerimde bomba var" diye bağıran kişinin Suriye vatandaşı olduğu ve üzerinden bomba çıkmadığı bilgisi geldi. (Ajans Beşiktaş)