"Beşiktaş transfer sürprizi yaşayabilir"

AJANSSPOR

Beşiktaş yönetim kurulu genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ''Babel nokta transfer olarak görünüyor. Oyuncuyu yakından biliyoruz, kendini dünya çapında ıspat etmiş birisi takıma faydalı olacağına inanıyorum'' dedi.

2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, ''Yönetim kurulunda Veli ile ilgili konuşulmuş bir konu yok. Beşiktaş'a uygun olarak takasta kullanılabilir. Yönetimin kararı belirlenir ve kimle takas edilecekse hocanın da onayı alınır. Beşiktaş bu hafta içerisinde transfer sürprizi yaşayabilir. Transferi yapmak için yapmayacağız. İhtiyaçlar doğrultusunda transfer yapılacaktır. Bazı eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Uygun şartlar olursa 2-3 transfer olabilir'' ifadelerini kullandı.

SOBOL, BEŞİKTAŞ'A UYGUN BİR OYUNCU

Ürkmezgil, ''Sobol, genç ve başarılı bir oyuncu. Fiyatı da çok pahalı değil. Beşiktaş'a uygun bir oyuncu. Olup olmayacağı konusunda bir fikrim yok. Beşiktaş'a bir golcü, bir kanat ve bir stoper konuşulan mevkiler. Uygun görülürse bu bölümlere transfer yapılabilir'' dedi

Ahmet Ürkmezgil, ''Beşiktaş'ın hedefi efendi bir yol izleyip efendice şampiyon olmak. Stat ile alakalı her şey bitmiş durumda. Önümüzdeki günlerde müzemizin açılışı olacak. Herkesin ilgisİni çekeceği çok özel bir yer olacak. Bu ay içerisinde açılacak'' ded

AJANSSPOR