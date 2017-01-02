Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

İşte o açıklama:

Ryan Babel’in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı



Beşiktaş Futbol A.Ş., Ryan Babel’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Ryan Babel’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Ryan Babel Sağlık Kontrolünden Geçti



Transfer görüşmelerine başladığımız Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.