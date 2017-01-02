Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Tarih02 Ocak 2017 , 12:03

Yorum
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

İşte o açıklama:

Ryan Babel’in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı


Beşiktaş Futbol A.Ş., Ryan Babel’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Ryan Babel’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Ryan Babel Sağlık Kontrolünden Geçti


Transfer görüşmelerine başladığımız Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba