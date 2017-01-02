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Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
02 Ocak 2017 , 12:03
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Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
İşte o açıklama:
Ryan Babel’in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı
Beşiktaş Futbol A.Ş., Ryan Babel’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
"Ryan Babel’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Ryan Babel Sağlık Kontrolünden Geçti
Transfer görüşmelerine başladığımız Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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