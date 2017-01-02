Beşiktaş'a tanıdık isim

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig deneyimi yaşadı.

Ülkesinin Ajax Kulübünde altyapıda kendini gösteren 30 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbol hayatına da bu takımla başladı. Ajax'ta 133 resmi maçta 29 gol atan Babel, 2007-2008 sezonunun başında İngiltere'nin Liverpool takımına transfer olarak adından söz ettirdi. Liverpool formasıyla 146 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 22 kez fileleri havalandırdı.

- Kasımpaşa'da 58 maça çıktı

Ryan Babel, kısa süreliğine Almanya temsilcisi Hoffenheim kadrosunda yer alırken, 2013-2014'te Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Lacivert-beyazlı takımda 2 sezon oynayan Babel, 58 karşılaşmada 14 gol kaydetti. İlk yılında 29 maça çıkıp 5 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı futbolcu, ikinci sezonunda yine 29 müsabakada görev aldı, 9 kez fileleri sarstı.

Türkiye'deki ilk sezonunda 3 sarı ve bir kırmızı kart gören Babel, 2014-2015'te ise 9 kez sarı kartla cezalandırıldı.

- Deportivo La Coruna'daki performansıyla dikkati çekti

Ryan Babel, son dönemde İspanya'nın Deportivo La Coruna takımında gösterdiği performansla dikkati çekti. Kasımpaşa'nın ardından bir süre Birleşik Arap Emirlikleri 1. Futbol Ligi'nde El Ain'ın forması giyen deneyimli futbolcu, bu sezon başında Deportivo La Coruna'ya transfer oldu. Babel, Türk futbolcu Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo La Coruna'da 11 lig maçına çıkıp 4 gol attı.

- Fabricio da Deportivo La Coruna'dan transfer edilmişti

Beşiktaş, Ryan Babel'i kadrosuna katması durumunda La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'dan bu sezon için ikinci transferini gerçekleştirmiş olacak. Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında İspanyol ekibinden kaleci Fabricio Agosto Ramirez'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etmişti.