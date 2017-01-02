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Beşiktaş'ta Veli kriz çıkarttı!
02 Ocak 2017 , 09:13
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Omzundan geçirdiği üçüncü operasyon sonrası tamamen iyileştiğini belirten Veli Kavlak, “Antalya kampında yer almak istiyorum” dedi. Yönetim ise “Kampa katılabilirsin ancak kiralanmaya ya da kadro dışı bırakılmaya hazır ol” karşılığını verdi
Beşiktaş teknik heyetinin, Almanya'da geçirdiği son ameliyatın ardından 4 aylığına mukavelesi dondurulan Veli Kavlak hakkında aldığı karar krize neden oldu.
Kararı sportif direktör Ali Naibi, "Kendine oynayabileceğin bir takım bul" sözleriyle iletiken, yıldız futbolcunun cevabı ise "Sakatlığım yanlış operasyonlar nedeniyle uzadı. Hiçbir hatam yok. Artık iyileştim, kalmak ve Antalya kampına katılmak istiyorum" oldu.
'Kiralanmaya ya da kadro dışı kalmaya hazır ol'
Ancak, geri adım atmayan yönetim, yıldız futbolcuya, "Kampa katılabilirsin ancak sonrasında kiralanmaya ya da kadro dışı kalmaya hazır ol" mesajını gönderdi.
Veli'nin yakın çevresine ise "Bu benim için bir onur mücadelesi haline geldi. Beşiktaş'ın askeriyim ve Vodafone Arena'da bunu göstermek istiyorum" diye serzenişte bulunduğu öğrenildi. (Sabah)
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