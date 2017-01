''Bizden oyuncu almaya kimsenin parası yetmez''

M. Başakşehir Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Gümüşdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Kent Radyo İstanbul’da yayınlanan “Eray Ergün ile Spor Kulübü” programına telefon bağlantısıyla katılan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Devre arasında bizden futbolcu almaya kimsenin parası yetmez.” dedi. Sezon sonu hedeflerinin ilk üç olduğunu aktaran Gümüşdağ, 2016 yılındaki en önemli başarının deplasman yasağının kaldırılması olduğunu da söyledi. Tüm takım taraftarlarının sempatisini kazandıklarını da belirten Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci transferinin önemine de işaret etti. Başakşehir Futbol Kulübü’nde dolar ve euro döneminin kapandığını da aktaran Gümüşdağ, teröre karşı futbolun birleştirici gücüne de vurgu yaptı.

Çok önemli açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi:

“Hedefimiz ilk üç”

“Küçük bütçelerle büyük hayaller kurmaya çalışan bir ekibiz. Teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Ligin tek namağlup ekibiyiz. Geçen yıl ligi dördüncü bitirmiştik. Bir önceki sene de dördüncü sırada yer almıştık. Bu hedefin bir üstüne çıkmayı amaçlıyoruz. Büyük takımlar, büyük transferler yapıyor. Son haftalar ne getirir bilemem ama bizim için öncelikli hedef ilk üçtür. Daha iki buçuk yaşında bir takımız. Yeni bir ilçedeyiz. İlçede yeni bir aidiyet duygusu başladı. Gerçekten inanılmaz bir sahiplenme oldu. Başakşehir Futbol Kulübü çok doğru temeller üzerine oturmuş bir Kulüp. Gerek yönetimsel yapısıyla, gerek teknik yapısıyla model olmaya çalışıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı, 20.000 kategorisinde dünyanın en iyi ikinci stadı seçildi.“

Başakşehir 6’ncı şampiyon olabilecek mi?

“Eray Ergün’ün “Birçok otorite ve taraftar Başakşehir’in şampiyonluğunu konuşmaya başladı ama yönetim ve teknik heyet olarak siz bu kelimeyi kullanmaktan imtina ediyorsunuz. 2016’ya ligin ilk yarısını lider bitirerek damga vuran Başakşehir, 2017’ye de Süper Lig’de şampiyon olan 6’ncı takım olarak damga vurabilir mi?” sorusuna ise Gümüşdağ, şu şekilde yanıt verdi:

“Bu kelimeyi kullanmak biraz erken, daha ligin ilk 16 haftası bitti. Önümüzde daha 18 hafta var. Dolayısıyla bunları erken konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bire bir şampiyonluk tecrübesi gibi bir durumumuz yok. İki buçuk yaşındaki bir Kulüp, bugün bulunduğu yer itibariyle ifade ettiğiniz kelimeye çok yakın olduğunu gösteriyor. Bizim öncelikli hedefimiz geride kalan sezonun bir üstünde ligi bitirebilmek. Hedefsizlik anlamına da gelmesin bu. Biz her zaman ilk üçü zorlayan takım olacağız. Başakşehir Futbol Kulübü, 2017 senesini bitirirken de ilk üçün içinde olmaya devam edecek. Temeller doğruysa üç –beş sene içerisinde bu başarı neden olmasın?”

“Tüm taraftarların sempatisini kazandık”

Tüm taraftarların sempatisini de kazandıklarını kaydeden Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı: “Futbolseverler sağ olsunlar zaman zaman yolda çeviriyorlar. ‘Başkanım ben Fenerbahçeliyim, Ben Beşiktaşlıyım, ben Galatasaraylım ve sizi arzu ediyoruz.’ diyorlar. Bence hepsinden önemlisi bu sempatiyi kazanıyor olmak. Futbol sadece bir oyun, bunu fazla büyütmemek lazım. Hayat, memat meselesi de değil.”



“Deplasman yasağının kaldırılması en anlamlı başarı”

Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu yılın en anlamlı başarısının deplasman yasağının kaldırılması olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, “Bir futbol adamı olarak utanç duyuyordum. İnşallah bir daha hiç dönmeyiz. İnanılmaz maçlar yapıldı, hiçbirisinde de bir sıkıntı yaşamadık. Futbolun güzel şeylere ihtiyacı var. Başakşehir Futbol Kulübü’nün istikrarlı bir takım olduğunu, istikrarlı bir yönetime sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. İnşallah doğru yönetir, doğru devam eder, futbola da katkı sağlamaya devam ederiz.” şeklinde konuştu.

“Devre arasında bizden oyuncu almaya kimsenin parası yetmez”

Emre Belözoğlu’nun transfer söylentilerine yanıt veren Gümüşdağ, “Emre Belözoğlu’yla ilgili bize hiçbir teklif gelmedi. Zaten Emre Belözoğlu, yıl sonuna kadar sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz. Hedefi olan bir takıma böyle bir şey de gelse kabul etmeyiz. Devre arası için bizden oyuncu almaya kimsenin parası yetmez. Oyuncu alabiliriz ama oyuncu vermeyiz.” ifadesini kullandı.

Yeni transferlere de açıklık getiren Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci’nin önemli bir transfer olduğunu söyledi. Egemen Korkmaz’ı da renklerine katmak üzere olduklarını aktaran Gümüşdağ, şunları kaydetti: “İrfan Can Kahveci, Emre’yle Mossoro’nun oynadığı yerde oynuyor. Çok genç bir yetenek. Başakşehir’in yapısına yakışan bir oyuncu profili. 21 yaşında... Takımı da yavaş yavaş gençleştirmemiz gerekiyor. İrfan Can Kahveci’nin çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum, inşallah bahtı açık olur. Egemen Korkmaz’la görüşmeler devam ediyor. Büyük olasılıkla onu da renklerimize katacağız.”

“Başakşehir’de dolar ve euro dönemi kapandı”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Başakşehir Futbol Kulübü’nde euro ve dolar alımının durdurulduğunu da belirten Göksel Gümüşdağ, “ Ödemelerin her birisi Türk lirası üzerinden yapılmaktadır.” dedi.

“Teröre inat futbolun birleştirici gücü”

Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy’de düzenlenen terör saldırısını da değinen Göksel Gümüşdağ, “2017’nin ilk gününde bunu yaşamak hepimizi çok derinden yaraladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi milli seferberlik ruhuyla bu olaya en net tavrımızı göstermemiz gerekiyor. Bu terör belasına gerek Kulüpler Birliği Vakfı olarak, gerek Türkiye Futbol Federasyonu olarak en net tavrı koyuyoruz, koyacağız. Hayatı, sporu, futbolu durdurmamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şehitlere Saygı Maçı”nın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Terörün, bu hainlerin istemediği resim, orada verildi. Hiçbir renk ayrımı yapmadan yaklaşık kırk bin taraftar bu maça katıldı. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hangi renklere gönül vermiş olursa olsun, hepsi tek ortak menfaatimiz olan bayrağımızın altında kenetlendi. Dolayısıyla bu resim, hainlerin hiç istemediği bir tablo. Yılın ilk gününde yaşananlar içimizi acıtıyor; kenetlenmek, birlik beraberlik içerisinde olmak tek yolumuz. Sporun ve futbolun birleştirici gücünü kullanarak terör örgütlerinin inadına bu birlik ve beraberliği sağlamamız lazım.” şeklinde konuştu.