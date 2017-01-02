Blind'den Lens'e övgü!

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Dany Blind, F.Bahçe ile iyi bir sezon geçiren Jeremain Lens’i yakından takip ettiklerini dile getirdi.



Hollanda basınına konuşan Blind, Lens’in özelliklerinden bahsederek, “Karar verici, çok etkili, rakip yarı sahaya dikine giden ve iş bitirici bir oyuncu. Ayrıca enerjisi yüksek bir kanat oyuncu. Lens, hücumdaki yaratıcılığı ve aktifliği de önemli biri isim” dedi.



Milli takım konusunda da tecrübeli oyuncuya açık kapı bırakan Blind, “Belçika maçında yaşadığı sakatlık bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Tam tersi maalesef bir şanssızlık yaşadı ve sakatlandı” yorumunu yaptı.

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