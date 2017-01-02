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Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendi
02 Ocak 2017 , 18:26
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi.
Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Şükran Ovalı ile evlendi. İtalya’da dünya evine Caner Erkin ile Şükran Ovalı sosyal medya hesaplarından henüz nikah fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmadı.
Roma’da sadece bir nikah yapan çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.
(AMK Spor)
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