Caner Erkin ne zaman dönecek?

Aşil tendonu kopan Caner Erkin, sahalara daha önce dönmek için olağanüstü bir çaba sarfediyor.

23 Ekim’de Antalyaspor ile oynadığı maçta oyuna girdikten 12 dakika sonra sol ayak aşil tendonu kopan Caner Erkin, sahalara erken dönebilmek için olağanüstü bir çaba sarfediyor.

Caner’in son durumu hakkında bilgi veren siyah-beyazlı yöneticiler Vatan gazetesinden Erdal Cömert'e şu değerlendirmelerde bulunmuşlar:

“Caner durmadan çalışıyor. Ameliyatınun üzerinden 2 ay, 1 hafta geçti. Koşulara başlaması için 3 ay gerekiyormuş. Daha doğrusu doktorların bize verdiği bu süre, minimum süre.

Normalde aşil tendonu kopan bir oyuncu koşulara 6 ay sonra başlarmış. Yani aslında sezonu kapattı diye bakılır fakat Caner’in farklı bir yapısı olduğunu ifade ettiler. Şu an hızlandırılmış rehabilitasyon uygulanıyor. Her şeyin iyi gittiği yönünde bilgi aldık. Sezon bitmeden sahalara dönmesi için yoğun çaba sarfediliyor.

Caner için kullandıkları tabir şu: ‘Gözü kara.’ Talisca için de benzer şeyler söylediler. Onun tarak kemiği kırılmıştı. G.Antepsporlu Orkan Çınar da benzer bir sakatlık yaşadı ama 6. ay sonunda oynamaya başladı. Talisca ise 6. hafta sonunda oynayabilecek duruma gelmişti."

AjansBeşiktaş