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Cavcav'dan Ahmet açıklaması!
02 Ocak 2017 , 20:47
AJANSSPOR ÖZEL
Galatasaray'ın transfer gündemin yer alan genç stoper Ahmet Yılmaz Çalık hakkında Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'dan açıklama geldi.
Tecrübeli başkan Ahmet'in transferi hakkında, "Ahmet Çalık ile yarn görüşeceğim. Bu transfer yarın netleşir. Ahmet ile Galatasaray anlaşmış, onlar arasında sorun yok ama biz Galatasaray ile anlaşmadık. Ahmet ile konuşup kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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