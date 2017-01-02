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Emenike ve Wiel'e rahat yok!
02 Ocak 2017 , 08:57
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Yönetimin onayı ile teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’e, tatil dönüşü yine büyük gözaltı yapılacak.
Takımla birlikte devre arası sebebiyle izne giden iki futbolcu, 6 Ocak’ta İstanbul’a dönecek ve yine çalışmalarına Dereağzı Tesisleri’nde devam edecek.
Özel antrenör eşliğinde idmanlarını sürderecek olan Emenike ile Wiel’in durumlarıyla ilgili de her gün teknik ekibe rapor verilecek. (Fanatik)
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