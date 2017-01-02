Emmanuel Mas Türkiye'ye geliyor!

Süper Lig'in ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor ara transfer dönemi için harekete geçti.

Arjantin'in San Lorenzo kulübünde forma giyen Emmanuel Mas ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. Kampa yetiştirilmek istrenen Mas, gece saatlerinde Arjantin'den yola çıktı. Havalimanında ESPN'e konuşan Mas, bu deneyimin kendisi için bir ilk olduğunu kaydederek " İlk kez yurtdışına çıkacağım. Bu benim için bir sıçrama fırsatı. Türkiye benim için yeni bir deneyim olacak." dedi. Mas'ın, Bordo mavili takımın eski oyuncusu Gustavo Colman'dan da kulüp hakkında olumlu bilgiler aldığı öğrenildi. Emmanuel Mas kimdir? San Lorenzo’da forma giyen Arjantinli sol bek 27 yaşında. 1.83cm boyundaki oyuncu kariyerine Arjantin ekibi San Martin’de başladı. 2013 yılında ise San Lorenzo’ya transfer oldu. Takımıyla sözleşmesi 2017’nin haziran ayında bitecek olan Mas milli takımla da 6 kez sahaya çıktı. Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Mas 1 gol 1 asist yaptı.

Emmanuel Mas kimdir? San Lorenzo’da forma giyen Arjantinli sol bek 27 yaşında. 1.83cm boyundaki oyuncu kariyerine Arjantin ekibi San Martin’de başladı. 2013 yılında ise San Lorenzo’ya transfer oldu. Takımıyla sözleşmesi 2017’nin haziran ayında bitecek olan Mas milli takımla da 6 kez sahaya çıktı. Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Mas 1 gol 1 asist yaptı.