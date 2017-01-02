Galatasaray için ilk açıklama!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Garry Rodrigues için PAOK kulübünün futbol direktörü Michel Lubos özel açıklamalar yaptı.

BEKLEDİĞİMİZ BİR GELİŞME DEĞİLDİ. MESELE FİNANSAL DEĞİL

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Lubos, "Açıkçası beklediğimiz bir gelişme değildi. Galatasaray'la henüz anlaşmadık. Ancak önemli bir aşamadayız. Garry ile ilgili konu finansal değil, bizim için kilit önemde bir oyuncu, o nedenle kendisinden vazgeçmek istemiyorduk. Görüşmeyi tamamlamak için PAOK'un sahibi Savvides'i bekliyoruz. Oyuncu, oyuncunun menajeri ve biz hep birlikte oturup karar vereceğiz" dedi.

RODRIGES, GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Lubos, Hollandalı oyuncunun Galatasaray'a transfer olmayı istediğini belirterek, "Elbette ki Galatasaray'da oynamak istiyor. Onun için yeni bir meydan okuma, yepyeni bir fırsat, bir büyük heyecan anlamına geliyor. Dolayısıyla oyuncunun kararı net, transfer olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'ın teklifinin kendileri açısından ilginç olduğunu belirten PAOK futbol direktörü Lubos, "Daha önce de söyledim; mesele para değil. Teklif beklemediğimiz anda geldi. Sezonun ortasındayız. Garry kilit oyuncumuz. Avrupa Ligi mücadelemiz var. Böyle bir dönemde onu kaybetmek istemezdik. Doğru bir zaman değildi. Biz yazın onunla ilgili bir teklifi değerlendirmeyi tercih ederdik. Ancak potansiyeli yüksek bir oyuncu dolayısıyla Galatasaray gibi önemli bir kulübün Garry'e ilgi göstermesi de sürpriz değil. Bu noktada kulübümüz sahibi Savvides'in son sözü etkili olacak. Galatasaray'ın teklifi masada. Oturup bir çözüme ulaşacağız. Galatasaray'ın bu konuda son derece doğru bir yaklaşımı var. Bu konunun tarafları son derece doğru ve pozitif yaklaşıyorlar olaya. Galatasaray Garry'i transfer etmeyi çok istiyor. Biz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum transfer bu dönemde mi olur, yazın mı olur. Ama bir çözüm bulmak için çalışıyoruz.

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