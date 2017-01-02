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Galatasaray'da şok kadro dışı!

Tarih02 Ocak 2017 , 12:49

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Galatasaray'da şok kadro dışı!

AJANSSPOR ÖZEL HABER!

Galatasaray'da ligde ilk yarıda attığı 7 gol gol ve 1 asistle ön plana çıkan Yasin Öztekin hakkında şok bir karar ortaya çıktı. 

ÖZGÜR SANCAR - AJANSSPOR ÖZEL 

Sarı kırmızılı yönetim Yasin Öztekin'i kadro dışı bıraktı.  Yönetim, Adanaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve son olarak Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek, tecrübeli oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı.  

Yasin, bir buçuk yıldır sözleşmesinin iyileştirilmesi talebinde bulunuyordu. Adanaspor maçında sonra 1 hafta takımdan ayrı çalışan başarılı oyuncu, tekrar takıma döndüğü sırada idarecilerle konuşmuş ve sözleşmesinin ikinci yarıdan önce iyileştirileceğine dair söz almıştı. 

ÇİN VE ABD'DEN TEKLİFLER ALIYOR 
Milli futbolcu kadro dışı kararının ardından Çin Süper Ligi ve ABD MSL'den gelen teklifleri değerlendirecek. Yasin yapılacak görüşmelerde durumunda değişilik olmazsa Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak. 

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