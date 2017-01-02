Galatasaray'da Vitor Hugo bombası!

Sarı kırmızılılar, Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo için Brezilya kulübü ile masaya oturdu. 25 yaşındaki başarılı stoper için Galatasaray'ın 1 haftadır transferi bitirmek için kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras'ın başarılı stoperine Florya'da herkes tam not verdi. 1.87 boyunda ve hem sağ hem sol stoperde görev yapan oyuncuyu Riekerink de istedi.

Palmeiras, Galatasaray'dan ilk olarak 7 milyon Euro talep etti. Bir haftadır süren pazarlıklar sonucu Sambacı stoper için talep edilen bonservis rakamı 6.5 milyon Euro'ya indi.

Galatasaray, 5.5-6 milyon Euro bir bonservis bedelini de Vitor Hugo için gözden çıkarmış durumda... Galatasaray, Hugo’ya yaptığı teklifi de 1.5 milyon Euro'ya çıkardı. Şimdi, Palmeiras'tan bu hafta içinde son bir fiyat indirimi adına yanıt bekleyen Galatasaray, gelecek cevaba göre hareket edecek.

Brezilya Serie A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras'ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. 1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Hürriyet)